國泰裁員：港龍遣散方案文件達數百頁　工會要求國泰解釋細節

國泰航空集團終宣布裁員，並停運旗下港龍航空。有指港龍航空向被解僱員工提供兩種遣散方案，其中一種方案可獲較多遣散費，惟簽署後不可再向公司追討。有港龍工會指，目前已收到大量會員查詢，明日(24日)將跟公司開會討論遣散方案，會後向會員解釋方案內容。

據悉，港龍航空已向被解僱員工發信交代遣散方案，並要求員工於下周三(28日)簽妥並電郵回公司。有港龍員工指，其中一種方案的遣散費多，就他的情況計算，可獲多約一萬港元，但有傳簽署接受該方案後，將不能向公司再作追討。該員工續指，單是交代如何出糧，國泰已用逾十頁紙，內容實在難以理解。

港龍航空空勤人員協會亦指，現時的交代遣散方案的文件累計數百頁、交代上不清晰，目前已收到不少會員對內容的疑問及細節查詢。工會明日將與國泰代表會面，要求國泰詳細解釋方案細節，推出更清楚的方案供員工使用。工會亦提醒會員，在簽署接受遣散方案前，要仔細了解整份方案內容及細節。