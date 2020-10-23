病毒檢測無設時限　導遊持上月報告准帶團　邱騰華批業界鑽空子

本地遊今日(23日)起放寬至每團最多30人，有指旅遊業議會雖要求本地遊的導遊進行病毒檢測，但並沒有設立時限，令部分公司以導遊已於上月1至14日時進行全民檢測，結果為陰性為由准許帶團。商務及經濟發展局局長邱騰華今出席活動時重申，開放本地遊有2個前設，首先是需要本地的防疫措施做得好，另外業界亦需要「自主自發」多做一步，又呼籲業界不要「鑽空子」，否則將適得其反，認為以較舊的測試作證明只會令顧客失去信心。

問及會否為導遊病毒檢驗設立時限，邱指進行測試「唔係醫學上必須」，而政府會資助「起動性」檢測的費用，希望建立市民出行及旅遊的信心，後續的計劃會由旅議會作出監察。

至於香港與新加坡建立旅遊氣泡的進展，旅遊發展局主席彭耀佳表示，兩地在疫情前每日皆有10多班直航航班，較香港往返倫敦的航班更多，由此可見兩地的旅遊、商業的往來豐富，雖然開放的初期預料會以商業往來較多，但臨近聖誕，若氣泡在12月左右成功建立，相信可以刺激兩地旅遊業，製造商機、推動經濟。