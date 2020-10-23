相思灣村丁屋無滿意紙仍出租　議員斥有法律漏洞安全堪憂

西貢相思灣村被揭有人疑非法於綠化地帶上違法建路再借勢發展，涉事地段更出現無合約完成證明書（俗稱滿意紙）的「神秘丁屋」，此丁屋曾經出租，法律界人士指丁屋欠缺滿意紙仍出租，未必受法律條文約束，此等丁屋安全成疑，租戶一旦遇事隨時得不到應有的保障。有議員直斥地政總署監管不力，促請政府部門盡快展開研究，堵塞法律漏洞，保障市民安全。

涉事3層高白色丁屋，外表簇新，內部裝修欠奉，部分大門及玻璃窗破裂。地政總署起初以私隱為由拒絕交代，惟昨日(22日)終承認該屋無滿意紙。有指此丁屋曾經出租，執業大律師陸偉雄指若事件屬實，情況十分不理想，直言：「無滿意紙就唔應該租畀人住」。陸解釋，涉事丁屋欠缺滿意紙的原因目前仍有待考證，但強調地政總署發出滿意紙之目的是確認該屋適合居住及符合相關法律要求。

反觀，如果涉事丁屋欠缺滿意紙，有可能因為該屋安全性及用途根本未達署方法定要求，陸並說：「可能結構有問題或本身土地用途唔係畀人居住，以致不符合相關規定。」在此情況下，若明知無滿意紙仍出租予他人使用，業主對此責無旁貸，而租戶亦因此難買保險，若遇事亦有機會得不到應得之保障。

議員柯創盛直斥若丁屋欠缺滿意紙仍出租，反映政府未作審慎監管。對於目前未有相關法律條文針對處理此等情況，柯認為法律漏洞因而出現，惟政府視而不見，令市民安全隨時不受保障，「人命安全岌岌可危！」，促請當局從速改善，堵塞漏洞。

議員林卓廷指出丁屋欠缺滿意紙仍出租，租戶人身安全構成問題、公眾衞生亦可能因丁屋設施未符法定要求而受影響。林認為政府應就此盡快研究相關法律約束問題，增加阻嚇性，否則變相鼓勵他人肆意租出問題丁屋牟利。