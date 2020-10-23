英國接受BNO居留簽證　駐港公署促停止政治操弄

英國政府明年1月31日起接受港人申請BNO居留簽證，外交部駐港公署對此表示強烈不滿和堅決反對，強調香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，指英方借BNO護照問題干預香港事務、遏制中國發展的圖謀只會以失敗告終；要求英方立即糾正錯誤，停止偽善表演和政治操弄，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

公署表示，香港回歸前，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。英方為有關人員在英居留和入籍提供路徑，公然違背自身承諾，粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。又指「英方自己違反承諾，卻賊喊捉賊、栽贓抹黑，歪曲《中英聯合聲明》，指摘、批評中國」。

《中英聯合聲明》沒有一個字、一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，英方所謂「對香港人許下的承諾」完全是一廂情願、無稽之談。通過立法維護國家安全是每一個主權國家的正當權力，香港國安法填補了香港維護國家安全的漏洞，英方無視這些事實顛倒黑白，詆毀香港國安法，再次暴露了其惟恐香港不亂、惟恐中國不亂的險惡用心。

公署指出，英方污衊中方限制港人權利與自由，但恰恰是英方自己在管治香港時期箝制香港居民的權利和自由。對於英方限制港人權利和自由的「黑歷史」，英方隻字不提、裝聾作啞，卻反過來倒打一耙、污衊中方。