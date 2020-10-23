城大體育館塌天花　測量師及承建商被裁疏忽共罰167萬

2016年香港城市大學一個體育館天花倒塌，認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師紀律委會員今日(23日)公布，一名負責就工程簽發證明書的測量師及承建商被裁定專業疏忽，遭頒令譴責並合共罰款逾167萬港元，涉事測量師已就裁決提出上訴。

測量師陳佐堅為涉事體育館屋頂綠化工程的認可人士，就加建綠化覆蓋面簽發證明書。紀律委員會指，陳提供專業意見時犯有專業疏忽，包括錯誤評估屋頂負載量，以及核證綠化構築物有否超重時犯錯。委員會又指，陳提供專業意見前沒有檢查或覆檢該屋頂狀況，導致該屋頂支承超出其恰當承載力的荷載，違反《建築物條例》。委員會向陳佐堅發譴責令，連研訊費在內罰款逾79萬港元。

而負責重鋪屋頂工程的承建商「漢峯工程有限公司」及其授權簽署人李榮超亦被裁定犯有疏忽，遭受譴責並罰款約88萬港元。委員會指，他們進行涉事重鋪屋頂工程前，未有依例獲屋宇署批准及同意，以及未有按圖則進行鋪工程。

事發在2016年5月20日，城大康樂及體育大樓陳大河綜合會堂的屋頂結構倒塌，當時3人走避不及受傷。