社署屯門兒童院少女被非禮案　男教師3罪表證成立

一名於社會福利署轄下兒童院工作的男教師，涉嫌多次在院舍內非禮一名16歲少女的案件，今（22日）在西九龍法院續審。裁判官裁定3項非禮罪表證成立，被告辯稱因少女以腰痛為由，說無法上體育課，被告才在少女同意下，為她按摩及教導她拉筋動作。被告堅稱過程中沒有接觸少女的私隱部位，惟承認曾有一剎間，不慎把手「攝入」少女衫尾。

控罪指出，報稱教師、57歲的被告關志剛，於2019年1月至3月期間，在新界散石灣北路3號的屯門兒童及青少年院某課室內，分別3次非禮女子X。被告於2008年進入職業訓練局工作，由二級體育主任升到講師，惟至去年不獲政府續約。

被告自辯稱，他具備運動創傷和康復的知識。去年2月某天，X甫進健身室便喊腰痛，不想做運動，於是被告問X「幫你處理，有無問題？」在取得X同意後，被告指示X側臥在地，並用按摩球沿豎脊肌去按壓，以找出痛處，但因為按摩球的面積較大，效率不大，故在X同意下，被告改用手指關節去按摩，並好快找出背部近腰間的痛處。

及後被告教導X拉筋的動作，讓X之後能自行拉筋去舒展痛楚。被告協助X去按壓她的肩膀下方，使拉筋的效果更佳。被告堅稱只為X按摩過兩次，並否認曾觸碰X的腋下和胸側等部位，只有一次不慎接觸X的肌膚。