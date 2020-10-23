男學生承認刑毀酒樓　官指破壞規模大　判入更生中心

去年12月15日網民發起到多個商場「和你shop」，期間一名16歲姓謝男學生在沙田新城市廣場聯同他人破壞1間酒樓，另管有2罐液態化石油氣等物，他早前承認刑事毀壞、管有物品意圖損壞他人財產和無牌管有無線對講機共3罪，案件今天（23日）在沙田法院判刑。裁判官考慮到案中的破壞規模頗大，認為案情嚴重，判被告進入更生中心。

辯方求情稱，感化官認同被告因受社會氣氛影響而犯案，指被告已深切反省，明白不應用此方法表達意見，自知沒有考慮法律後果，一時衝動犯案，深明用激進方式表達自己對社會的看法並無益處，故感化官建議他接受18個月感化。此外，法庭早前亦為被告索取更生中心、勞教中心和教導所報告，報告指被告腦部有水泡，不時會失去知覺，加上他已知錯，故建議他進入更生中心。

裁判官判刑指，案發時香港正處於艱難時刻，年輕人受社會運動影響，衝動下做出超越法律界線的事，但不論被告對政治和時事的看法為何，也不會因案件而令被告的主張實現，甚至帶來相反結果。裁判官續指，法庭判刑時需平衡更生、懲罰和阻嚇，考慮案中的損毀程度和參與人數，認為本案在同類案件中屬較嚴重，液態化石油氣又屬危險物品，故法庭不可過份側重更新，縱然感到痛心，亦要判被告拘禁式懲罰。

控罪指被告當日在沙田新城市廣場1間店舖內，與其他人損壞1張椅子、8張桌子及3盞吊燈，另在港鐵沙田站外管有2罐液態化石油氣，其中1罐連接著1把噴火槍，以及無牌管有對講機。