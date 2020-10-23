第4季業務展望調查結果　25%受訪者預期比第3季更差

政府統計處公布今年第4季業務展望按季統計調查的結果，綜合是項統計調查所涵蓋的行業而言，預期今年第4季的業務狀況較第3季為差的受訪者有25%，比預期較佳者的17%，佔有更高比例。

按行業分析，受訪者總體而言預期今年第4季的業務狀況較第3季差，尤其在建造業；運輸、倉庫及速遞服務業；金融及保險業和地產業中，預期第4季業務狀況較第3季為差的受訪者比預期業務狀況較佳者為多。相反，在住宿及膳食服務業中，預期今年第4季業務狀況較第3季為佳的受訪者，則比預期業務狀況較差者為多。

調查亦發現，受訪者總體而言預期今年第4季的業務或產出量較第3季上升，尤其在住宿及膳食服務業中，有顯著較多的受訪者預期第4季的業務量會較第3季上升，但在地產業中，較多受訪者預期業務量下降。

這項統計調查搜集香港各行業中約550間大規模的機構單位的高級管理人員對短期業務表現的意見，以在最短時間內，就預測本地不久將來的經濟表現提供快捷的參考。涵蓋香港10個主要行業，分別是製造業；建造業；進出口貿易及批發業；零售業；住宿及膳食服務業(主要包括酒店及餐館提供的服務)；運輸、倉庫及速遞服務業；資訊及通訊業；金融及保險業；地產業；以及專業及商用服務業。

政府發言人表示，整體營商氣氛仍然負面，但由於本地疫情在9月趨穩，一些社交距離措施得以放寬，營商氣氛相比上一季輕微改善，惟多個行業的招聘意欲有所減弱。

發言人續稱，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以保存經濟活力、減輕市民財務負擔及幫助保障員工就業。三輪「防疫抗疫基金」措施，連同2020至21年度《財政預算案》的一次性措施，總金額超過3000億港元，相當於本地生產總值約11%。