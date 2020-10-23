罷工醫護今日內須交代缺勤原因　工會獲5000會員授權處理

醫院管理局早前要求罷工醫護，在今天(23日)或之前解釋罷工原因。發起罷工的工會醫管局員工陣線早前向會員提供回覆範本後，至今已收集超過5000名會員回覆，並授權該工會處理一切罷工相關事宜。該工會表示，必定會與所有會員團結一致，並要求醫管局停止一切打壓及清算員工的行為。

醫管局員工陣線表示，早前收到會員求助，指有上級要求他們申請大假，作為罷工期間的「缺勤」原因，批評當局一方面誘導員工主動放棄法例上對參加工會活動的保障，令他們失去循法律途徑追討的機會；另一方面則嘗試「處理」個別罷工員工，令工會失去集體行動的力量。

對於早前瑪嘉烈醫院管理層，因放射科部門主管未有交出罷工名單，於是將整個部門均視為罷工。工會指出，醫管局事實上早已掌握參與罷工的員工名單，批評管理層的行為無疑是惡意報復，以威逼方式動搖同事間的團結，形容行徑極為可恥。

醫管局回覆指，該局目前正在整理有關罷工員工的回覆，暫時未就回覆數目、員工所提供的缺勤理由及日後可能進行的跟進程序作結論。