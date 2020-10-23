郭家麒要求討論12港人蛇事件　何君堯：點解你唔親自上去營救？

12名港人於8月底涉偷渡往台灣，期間被廣東海警截獲，現時仍扣押在深圳。議員郭家麒今午(23日)於立法會內務委員會上，提出要求在下周三(28日)會議上就《議事規則》第16(4)條提出休會辯論，但最終在39票反對、16票贊成下遭否決。

郭指，事件發展至今出現不少疑點，包括飛行服務隊曾派出直升機和定翼機作出不尋常的監視，又指12人在內地未能得到應有的權利，現時情況不明不白，要求政府解釋情況。

多名建制派議員表明反對，認為12人於反修例示威活動中干犯多項罪行，其後更棄保潛逃屬犯法，又指他們反對修例，令內地和本港未能進行司法互助，現時是自投羅網。其中議員何君堯指，12港人並非由港府拘捕，又指港府不能干預其他地方的司法獨立，應留待他們在內地服刑完畢再回港審訊，更反問21名民主派議員為何不親自到內地營救12人。

議員黃國健認為，12人為逃避法律責任而非法闖入內地水域，事實沒有討論空間，更諷刺他們因反修例而犯法，現時卻變成自動送中和送埋水腳。他表示，12人反對修例，結果港府撤回，現時沒有法理基礎，未能協調回港，反建議泛民議員強烈要求政府恢復審議修例。泛民議員則批評建制派道德上身。