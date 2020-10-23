保安局陸委會各執一詞　議員倡航班上交接疑犯

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年因洗黑錢罪刑滿出獄，距今日(23日)剛好滿一年，但仍未赴台自首。本港保安局中午發出聲明指，解決事情的第一步是台方批准陳同佳入境，這權力只在台方手中。只要陳獲准入台，即使是原則上批准，台方可經警務聯絡渠道通知港方，雙方警務單位可隨即展開行程安排的研究。但台灣陸委會則重申，案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

保安局發言人指，自動投案和司法協助是兩件獨立事情，司法協助從來都不是接受投案的先決條件。本港有關司法協助的條例不適用於台灣，特區政府不可能違反法例，這兩點台方應該知道。台方以司法協助作投案前設完全不合理、不可行。

陸委會則回應指，承辦本案的士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀。同時該地檢署也再次呼籲，案件基於事實調查之所需，港府應務實回應早前台方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

議員涂謹申表示，希望香港能和台灣商討怎樣移送陳到台灣，同時認為不應由死者家屬安排兩地政府見面。他續說，香港政府如要彰顯公義，應主動聯絡潘母；而陳是自由人，故要求本港警方押送陳同佳離開安全屋到機場、上機、甚至到台灣等訴求是不能實行。

涂又認為，保安局今日聲明內容所建議的做法奇怪，強調香港不須在先設決條件下，商討交接的模式，他建議可研究是否讓陳在本港機場登上台灣航機後完成交接，抑或在台灣領空上交接，若港府不願商討則令人難以理解。