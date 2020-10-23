城巴上殺女友案　朋友：被告5年換10女友

年輕土木工程師涉於城巴上以廚房刀連刺女友33刀致死案今（23日）於高院續審，控方傳召被告的友人出庭作供，他指被告是一個外向、情感豐富又擅長表達的人。而在案發前的5年間，被告交往的女友多達10人，而且是「一個接一個」，但他與死者的關係就比較不穩定：「佢哋係三日一小鬧、五日一大鬧」。

現年25歲被告吳欣鍵被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲的李倩姮。現為測量工程師的曾昭銘供稱，他於2012年在理工大學讀書時認識被告，畢業後仍然保持聯絡，被告會向他傾訴心事，亦會跟他分享與女友的故事。

曾昭銘稱自認識被告開始直至事發時，未曾聽過對方單身，而期間換過的女友更達10人。但他強調沒有見過被告的女友，控方讀出個別女孩的名字時，他只有說：「太多啦，佢(被告)有唔少女友，但我唔記得哂啲名」。

但他對死者則較有印象，因為據被告形容，2人關係「比較唔穩定，三日一小鬧、五日一大鬧，可能呢一餐飯佢哋有衝突，下一餐又冇嘢」。

曾形容被告情感豐富，為人外向且認識很多朋友，在他面前情緒穩定，亦無表達過有任何情緒問題，不認為他脾氣暴躁，只是「(當)涉及佢同女朋友嘅關係，先會觸動到佢較躁動」。

曾續稱，在事發前約兩個月才跟被告吃過飯，之後亦有WhatsApp聯絡，最後一次收到對方訊息是案發當日下午2時許，被告相約他吃飯，但他當時並無回覆。據WhatsApp紀錄，他曾6度拒絕被告邀約見面，他解釋因當時工作忙碌，故未有應約。