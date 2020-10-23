政府硬推明日大嶼卻慳2元乘車優惠　議員轟「拎長者開刀」

立法會財務委員會(財委會)今午(23日)舉行會議，續討論上個立法年度未及完成審議的12項撥款申請，其中俗稱「明日大嶼」的中部水域人工島相關研究排在議程尾二。會上有議員不滿政府擬煞停放寬60至64歲人士2元乘車優惠，批評當局在經濟不境下「拎長者開刀」，而未有認真檢討削減其他開支。

財委會先討論將財經事務及庫務局2個編外職位轉為常額職位，以為推展各項主要立法及政策措提供長期及高層次政策指導及意見。不過，多名議員質疑其必要性，議員黃碧雲認為，上任已屆半年的財庫局局長許正宇有豐富資歷，質疑是否需要較初級的職位作輔助；議員柯創盛則關注開設有關職位的研究早於今年年初進行，質疑是否能夠切合目前社會的經濟情況。

議員李慧琼不滿許正宇或財庫局副局長陳浩濂沒有出席會議解答議員問題，又重提近日有消息傳出，政府會因應當前經濟情況，將削減原先已答應市民的放寬2元乘車優惠，批評「拎長者開刀」，反問當局有否檢視政府內部是否有空間壓縮開支。

財庫局副秘書長許澤森回應表示，財庫局一直都有審視資源分配及優次問題，重申該兩個職位涉及企業拯救及開拓潛在經濟增長，認為對目前在疫情下的經濟不境情況有幫助。

議員柯創盛直斥與現實脫節，指現時全港失業率上升，情況是慘上加慘，但政府仍開位或令人感變提款機，批評未有審時度勢，認為如不轉常額職位是否就沒有其他人可兼任。