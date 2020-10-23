傅華伶料坐正港大法律學院院長　曾批港區國安法令中港雙輸

香港大學法律學院署理院長傅華伶有望「坐正」。傅華伶專長中國憲法及人權法，曾指《港區國安法》條例含糊，又認為立法後中港皆為輸家。據指傅獲推薦成為法律學院院長唯一人選，但有關任命仍需校務委員會通過。

有「國安法達人」之稱的傅華伶因熟悉中國內地刑法，《港區國安法》實施後曾多次接受傳媒訪問及就法例表態，又撰文分析國安法在憲制上憂慮。傅曾質疑法例對4項罪行的定義不清晰，接受報章訪問時又指《港區國安法》對中港兩地皆為「雙輸」，稱令人質疑一國兩制是否已行不通。

港大法律學院前副教授戴耀廷今年7月遭校方解僱，傅華伶其後致函教職員，形容事件就此終結是不幸及令人遺憾，個人亦感到悲傷，又指學院及香港社會面對艱難時刻，有信心學院保持團結及韌力，繼續捍衞學術自由及法治價值。

根據港大法律學院資料，傅華伶在1983年於西南政法大學畢業，1993年於加拿大的約克大學奧斯古德霍爾法學院（Osgoode Hall Law School）取得法律博士學位，2019年出任港大署理法律學院院長，在港大法律學院任職逾20年。