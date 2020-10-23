禁錮襲擊環時記者案　付國豪：支持香港警察正大光明

內地《環球時報》記者付國豪去年8月在香港機場被禁錮和襲擊案，今天(23日)在區院續審，付繼續作供，並重申示威者當晚的行為是不對的，而他支持香港警察是光明正大，示威者利用其撐警衣服及內地居民身份證企圖羞辱他，其實是選錯道具，不會令他感到羞辱。他更表示：「我出生自中華人民共和國天津市，這是令我感到光輝和榮耀的東西，他們(示威者)不會達到羞辱目的」。

控方播放的片段顯示，付國豪一度被示威者拉低褲子，褲頭褪至上大腿的位置，付即時雙手揪住褲頭，在場亦有人大叫「唔好除褲，冷靜啲」。付供稱，鏡頭只影到他的正面，示威者從後拉下他的褲子，令他的臀部露出。

付後來坐在行李車上，被人用膠索帶綑綁手腳，有人將由他背囊搜出、印有「我愛香港警察」字句的淺藍色上衣放在他的大腿上，有人又將其身份證放在他的手中。付其後連人帶行李車被迫到牆邊，立法會議員郭家麒及張超雄前來查探，郭說：「有記者喺度，全世界喺度睇住你哋行私刑……真係唔好咁樣啦，好冇? 咁樣會出事架。」付當時在自言自語。

付向法庭解釋當時他在講一些自己想說的說話，例如他是誰、他的家人狀況及他好愛家人等等，因為不知有甚麼事情將會發生在他身上，他希望對著鏡頭做一些記錄，以防自己遭遇不測，無法再面對家人。

付事後在醫院接受治療，他於8月14日上午便返回內地，在深圳一間醫院留醫3天，他事後全身均感到痛楚，手腕及腳被索帶勒到嚴重疼痛，軀幹亦被人踢傷，不過他不懂醫學名詞，只記得自己照過X光及要搽藥膏，他現在已痊癒。

機管局派職員將他的財物，包括案中的撐警衫帶到深圳歸還給他，但他在事件中丟失了6張銀行卡、手機、相機、2000元人民幣及400港元等財物。