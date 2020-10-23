消防處無預警試行滑輪拖喉　前線稱效用不大

消防處為方便執行救援工作，不時引入多項道具，最近處方指，前線人員構思為方便操作滅火喉的工具，因此新增滑輪裝置以搬動消防喉。消防處指，經過相關研究及市場調查，再經由「消防工具及標準裝載檢討委員會」的審批、改良及優化後，決定引入「拖喉輔助器」並試行三個月。但有工會代表指，該工具原意為協助人員，但實際成效不大，更擔心會「反車」而造成救援阻礙，構成人員危險。

香港消防救護控制組人員聯合工會副主席（消防）黃子恆表示，處方所用的消防喉大致分為三類，分別有「吋半」、「二吋三個骨」和「四吋」，但該工具較適合「二吋三個骨」的消防喉，而此喉較多時候會於定點擺放使用，甚少需要人手長時間拖喉。他指該工具滑輪是能幫助拉喉更方便，但以前線經驗來說，該工具一旦遇上凹凸不平的地方就不適用，「香港都較多橫街窄巷和上樓，地方不算大，而救火較常使用『吋半』，但其實人員自己拖行都好夠力，那個工具就可有可無。」

他又指，即使空間較大的地方，如新界回收場等，地方較為不平坦，而操練試行期間亦試過「反車」，故擔心人員隨時要兼顧「意外」。

香港消防處職工總會副主席聶元風亦指，該工具的實用性、安全性和穩定性都存有疑問，例如喉管一旦破損，有滑輪的裝置會否令到喉管的擺動更加混亂，同時令人員救援更困難，「這種拖行效果是否這樣需要，以我們經驗來說，都不會選擇用較粗的喉，所以會用『吋半』較多」。他指，會就工具的發展方向與部門再商談，以了解處方的想法。

消防處回應指，該工具名為「拖喉輔助器」，由前線同事構思，目的為了提升同事於操作滅火喉時的行動效率，屬消防處「新構思獎勵計劃」中的獲獎作品。由於構思切實可行，處方進行相關研究及市場調查，再經由「消防工具及標準裝載檢討委員會」的審批、改良及優化後，現已採購了60個由本地生產商製造的「拖喉輔助器」（每個售價約港幣600元），供前線同事進行為期3個月（2020年10月至2021年1月）的試行計劃。待試用期結束後，部門相關單位會收集意見並進行分析和整合，從而決定未來方案。