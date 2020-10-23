中大獲教育部批准　讀深圳分校醫學士送香港理學士

香港中文大學疑繞過修例程序，向深圳分校畢業生頒發兩個非一致的學位，被質疑違反相關條例。據了解，中大向深圳分校畢業生頒發香港中大的「臨床醫學理學學士」及中大深圳的「臨床醫學學士」。中大回應稱已獲教育部「特別批准」，而深圳分校醫學院尚未正式招生。

2014年創校的中大(深圳)為中大內地分校，畢業生會獲頒兩地學校的兩張畢業證書，而教育部《中外合作辦學條例》要求，兩者對學生頒授的學位須完全一樣，不可不同。

中大(深圳)上年6月推行醫學院計劃，原定本學年招收約200名學生，而符合資格於內地執業的醫學本科課程須為「臨床醫學」課程，但目前《香港中文大學條例》未有賦權中大頒發「臨床醫學學士」學位，故校方須向立法會申請修例，讓校方可頒授「臨床醫學學士」學位，校方原預料兩年內完成程序。

但校方近月突然於教務會表示，獲教育部「特別批准」，可繞過立法會的修例程序及《中外合作辦學條例》，深圳分校直接發出「臨床醫學學士」，而香港正校則向同一批學生頒授「臨床醫學理學學士」。

中大回應說，深圳分校的醫學生無法憑該「理學」學位在港執業，亦不會獲安排到港臨床學習，不會動用中大或教資會資金，畢業證書上亦會列明學生是來自中大(深圳)，是次做法屬「單次特別處理方法」。