明日大嶼選址被申作海洋功能保留區　禁止填海或挖掘海床

政府在爭議聲中強推「明日大嶼」計劃，有人透過規劃途徑企圖力阻。近日有人向城市規劃委員會提交申請，擬將交椅洲附近的位置改劃成「海洋功能保留區」地帶，以禁止在該區進行填海或大規模永久覆蓋海面的發展。申請文件顯示，申請地點與明日大嶼的選址有重疊。

文件提到，申請改劃的區域為大嶼山竹篙灣地段第4號及第6號，涵蓋小交椅洲，鄰近交椅洲附近一帶水域，涉及範圍達328萬平方米，當中大部分位置屬於海洋。根據《大嶼山東北部分區計劃大綱核准圖》，相關區域屬於「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭」，以及「其他指定用途」註明「貨櫃後勤用地」及「休憩用地」地帶，申請人希望將之改劃為「其他指定用途」註明「海洋功能保留區」地帶。

申請人指，改劃成功後，該區不得進行任何填海造陸或大規模永久覆蓋海面的發展，亦不得進行海洋資源的開採、挖掘或海床地貌的破壞。申請人又希望，保留海洋基本功能讓公眾所用，包括船隻航行、捕魚、海上駕駛、康樂活動，及海洋生態等社會科學或自然科學研究。