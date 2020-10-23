蕉林變屋地　疑港英年代時偷龍轉鳳

西貢相思灣村出現神秘丁屋，屋前有一幅古怪土地，該幅地的擁有人竟是鄰近相思灣村的下洋村村長劉玉平家族擁有，有知情人士說，50、60年代新界事宜由理民府統籌，惟港英年代貪污舞弊，偷龍轉鳳之事層出不窮，才會出現蕉林變屋地之事，他村村長在別村建屋之事屢見不鮮。有意見認為，政府應撥亂反正，勿將丁屋政策的羞辱不平等條款帶到現代。

在涉事丁屋前的31號地段地皮，為劉玉平家族早在1948年持有，而該處原是一大片蕉林，劃作綠化地帶，後來改劃為鄉村式地帶，可以興建丁屋。從分區計劃大綱圖所見，該處「零零舍舍」劃作鄉村式地帶，相當「突兀」。事實上，在港英年代，新界土地事宜由理民府負責，而在50、60年代，貪污猖獗，不排除有人偷龍轉鳳、私相授受，才會將蕉林變屋地，到處建丁屋，之後轉手圖利。

而丁屋政策則緣於喪權辱國的不平等條約，在1898年之前，鄉村土地持有人可在耕地或荒地上建屋，但隨着英國在該年與滿清簽署《北京條約》(《展拓香港界址專條》)，租借九龍界限街以北，深圳河以南的土地99年，新界始被港英政府接管。後來，為了得到新界原居民支持發展新市鎮，港英政府在1972年實施丁屋政策，但97年後，全港都屬中國領土，丁屋政策理應取消，而非現時將羞恥亦一齊過渡。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成表示，土地珍貴，政府又說無地要填海，而丁權則可以永續，他認為政府應有決心處理丁屋問題，一早斬纜。他批評政府無用，沒有在土地還算充足時處理，而今土地問題惡化，更難處理。