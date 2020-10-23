國泰裁員：幸存者新合約「加辣」　勞工處收近180宗查詢

國泰航空集團大規模裁員，涉及5300名本地員工，而未被裁走的「幸存者」亦需簽訂新合約，當中加辣條款，大幅削減薪酬及福利。不論是港龍或是國泰的員工，均要於下周三(28日)或下月4日前答覆。勞工處指，目前已收到177宗相關僱傭權益查詢。發言人又提醒，國泰在更改僱傭合約事宜上要與員工溝通，作出妥善安排。

今次裁員涉及國泰及港龍4000名機艙服務員及600名機師，他們需於下周三簽署遣散方案同意書。而幸存的國泰機艙服務員及機師則要考慮是否簽署新合約，在新合約條款下，國泰機師的薪酬及福利總額合計將大減40%至60%不等；而各級機艙服務員的月薪亦會封頂，連同削減資深員工職級津貼等，將直接令她們的退休金減少。

有國泰機艙服務員透露，若不願意簽署新合約，公司有提供終止合約同意書，同樣會被視作遣散，但只會獲1個月薪金補償和長期服務金，而長期服務金將不會與退休金對沖。他又指，若然員工拒簽，將不獲1個月薪金補償，長期服務金則與退休金對沖。

勞工處回覆東網表示，一直關注事件，目前已收到177宗相關查詢。該處提醒國泰，若想更改僱傭合約的條款，應事先諮詢僱員，並給予員工充分時間考慮。