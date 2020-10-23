何文田違泊男女大鬧巴士案　涉案女子今日被捕

網上日前瘋傳一條影片，指本周二(20日)早上6時許，何文田一對將私家車違泊的男女拒讓路予一輛九巴，巴士車長下車要求2人讓路，2人不但拒絕讓路，更在沒戴口罩下，強登上巴士怒罵車長和乘客。九龍城警區反三合會行動組接手調查案件，今日(23日)在紅磡拘捕一名涉案的姓翁(28歲)女子，涉嫌在「公眾地方行為不檢」及違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，她現正被扣留調查。涉案姓羅(30歲)男子在前晚(21日)已被捕，並已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

案發時，一輛巴士沿何文田常盛街往天光道方向行駛，當駛至常盛街21號對開時，姓譚(43歲)車長發現一輛私家車停泊在路中央，致其巴士未能駛過。期間，私家車的男司機及女乘客，在沒有佩戴口罩的情況強登上巴士，並與車長和乘客因駕駛態度問題爭執。

涉事男子更稱，之前已有兩輛巴士可以順利通過，對九巴無法通過表示質疑。2人其後多次以粗口怪責車長無禮貌兼「阻住」，並要求車長道歉，期間一名女子更與車內乘客展開罵戰，車長隨後報警求助，該對男女在警員到場前，已駕該私家車離開。