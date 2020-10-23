政Whats噏：黎智英當國安法無到 「蘋果在我手，國安法冇我修」

《港區國安法》成日被外界指為「定海神針」，法例實施近4個月，本港嘅示威衝突確係逐漸消退，之但係法例似乎只嚇到細路仔或蝦兵蟹將，對於被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、人稱「漢奸黎」嘅壹傳媒黎智英，就完全起唔到作用。事實上，港區國安法實施後，漢奸黎完全冇收斂，仲好似當法例冇到咁，繼續定期喺社交平台直播唱衰中港。有政界人士同時事評論員都鬧爆漢奸黎之所以有恃無恐，正因為有外國勢力嘅保護傘撐腰，加上佢亦有《蘋果日報》呢個傳媒機器幫佢吶喊助威，連律政司都屢次放生佢，犯法完全冇後果，自然就肆無忌憚啦，真係「蘋果在我手，國安法冇我修」！

港區國安法實施近四個月，儘管漢奸黎已因港區國安法中嘅勾結外國或境外勢力危害國家安全等三罪被捕多時，但就好似𢱑痕咁，至今不單未被正式檢控，漢奸黎連月來仲冇停過利用各個渠道唱衰中港。例如佢前日就再喺直播時大放厥詞，話港區國安法立法為香港帶來好處同維持繁榮穩定嘅講法「完全係垃圾」，照咁睇嚟，有保護傘加持嘅漢奸黎，真係連港區國安法都唔放在眼內喇，應該係直情當國安法冇到或唔存在，差在未講「有立過法咩？」

時事評論員陳雲生就此鬧爆漢奸黎，話佢之所以咁囂張跋扈，某程度上同佢擁有一個傳媒機構有關。陳解釋，漢奸黎旗下嘅《蘋果日報》素來被質疑係一個亂港勢力圖謀嘅輿論機器，尤其喺近年違法佔領行動(佔中)、反修例示威中更扮演倡導者角色。再者，漢奸黎亦有外國勢力作加持嘅保護傘護體，連司法機關都奈佢唔何，多次將佢放生，「咁咪縱到佢有恃無恐囉！」

所謂「冰封三尺，非一日之寒」，好多情況都係人為積落嚟嘅惡果。「23萬監察」發言人王國興狠斥，多宗檢控漢奸黎嘅案件，都明顯見到律政司手軟，好似刑恐東方報業集團男記者案，已經係最後限期先提出上訴，但之後完全冇下文、警方國安處之前用涉違港區國安法名義拘捕漢奸黎後，至今兩個月仍然檢控冇着落，種種事件都係助長漢奸黎經常搞風搞雨嘅主要原因，令外界甚至佢自己都覺得犯法唔使負責。

王炮轟，漢奸黎長期利用《蘋果日報》作為散播煽動言論嘅平台，唔明有關方面點解唔做嘢，王促請執法部門早日行動拉漢奸黎坐監，唔好再縱容佢搞亂香港。其實犯法唔使拉，拉咗又冇事，仲要有保護傘保護及傳媒機器助威，咁就算漢奸黎違反幾多條港區國安法條文都好，只要一有風吹草動，就打開把保護傘搵外國勢力撐腰，再叫旗下報章啟動輿論攻勢咪搞掂囉，立咗法等於冇立法，真係你唔醜我都醜，唔知醜字點寫。