東方日報A1：非法開路無王管　神秘丁屋獲包庇

西貢非法鑿路盡揭部門敷衍塞責！繼大環村遭人違法開闢道路，東方報業集團（下稱「東方」）昨日再獨家踢爆同區相思灣村有人非法開墾綠化地帶，疑於日後大規模建屋鋪出一條「黃金丁路」，當中更涉及一間沒有合約完成證書（俗稱滿意紙）的「神秘丁屋」，而監管部門包括規劃署及地政總署等，不但敷衍傳媒，更疏於執法，令人質疑有官商勾結，包庇護短之嫌。東方即日去信申訴專員公署投訴，提出七大提問（見表），質疑相關部門涉行政失當並要求跟進。立法會議員和關注團體炮轟非法鑿路、霸地問題頻現，惟部門卻疏於跟進，情況異常，予人官商勾結之感，促申訴署即時嚴肅跟進。

東方繼早前報道大環村丁屋群外官地被人違法開闢道路，事件揭發至今約三周，仍未有政府部門執法。言猶在耳，同區相思灣村再被揭同類事件，同時上址更出現無滿意紙的神秘丁屋，東方向地政總署查詢，對方初時卻以私隱為由拒絕交代，惟及後終「跪低」，承認該屋無滿意紙，涉事政府部門被轟以私隱作擋箭牌，為土豪建屋作保護傘，更恐涉官商勾結。

東方記者昨去信申訴專員公署投訴，就事件提出七大提問。有關西貢相思灣村有人非法於綠化地帶上違建道路，規劃署早於去年八月巡查已發現問題，但至本報一再追問及跟進後，至今年十月才檢控相關人士，需時逾一年，當中是否涉及部門失職；規劃署稱十月六日提出檢控，及後沒有跟進，是否涉及官商勾結；本報記者曾向規劃署查詢事件中被檢控的土地擁有人，但該署亦曾以私隱為由拒絕提供相關資料，當中是否有損公眾知情權，損害公眾利益；相思灣村路段上有一幢神秘丁屋，記者向地政總署查詢該屋是否有滿意紙，該部門發言人初時口頭回覆，以有關第三者資料、涉及私隱問題拒絕回應，在記者再三要求以白紙黑字回應，發言人卻即日「跪低」，回覆該屋未有滿意紙，令人質疑該部門是否有意瞞騙。

「我接觸過一啲個案，部門會派員去現場圍封同監視，以防有人再闖入相關地點，但係今次無掩雞籠咁，難免會畀人一種涉及官商勾結嘅感覺。」立法會議員葛珮帆指，規劃署早於去年八月巡查已發現問題，但至東方一再追問及跟進後，至今年十月才檢控相關人士，需時逾一年，當中明顯涉及部門失職，又指今次署方於提出檢控後沒有跟進，亦沒有將涉事路段圍封，情況十分異常。葛希望申訴專員公署必須認真跟進東方投訴，一洗部門慵懶作風。

就東方向規劃署查詢事件中被檢控的土地擁有者，但署方一度以私隱為由拒絕提供相關資料，「廿三萬監察」發言人王國興批評規劃署相關做法剝奪公眾知情權，署方應明白公眾有權知道土地資源有否被人濫用霸佔，並有責任正面回應。王續指同類非法開墾土地的個案愈揭愈多，而部門經常拖延處理，從連串事件中可見未有主動巡查，他促請相關部門盡快提高行政質素，改善效率，防止同類事件再發生。申訴專員公署發言人表示，該署已接獲東方申訴信，評審組在接獲投訴後，會先評審投訴是否屬申訴專員職權範圍，以及有否表面證據讓該署作調查，而經評審的投訴個案，會交由調查科進行查訊、安排調解或展開全面調查。而申訴專員在調查投訴後若察覺到部門或機構有涉及行政方面錯失，可提出建議，予以糾正。

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