Dr.東：每15名女性一人患乳癌 豆製品激素可致乳癌屬誤解

乳癌是女性最常見的癌症，也是繼肺癌後港人面對的第三大癌症殺手，平均每15位名香港婦女便有一人有機會患上，近年港人防癌意識增加，但坊間也存在不少誤解，如誤以為豆類製品會增加患上乳癌風險。臨床腫瘤科醫生表示，豆製品會增乳癌風險的傳言不能盡信，反而肥胖或未有生育的女士會增加風險，呼籲市民控制體重及飲食習慣，定期進行乳房自我檢查，預防勝於治療。

據香港乳癌基金會的數據，2017年有逾4000名香港婦女新確診患上乳癌，臨床腫瘤科醫生施偉健指，當癌細胞出現突變或不受控制地生長，便會形成硬塊，或會破壞人體健康組織，擴散至其他器官。其實，乳房屬外露器官，患者在自我檢查時可以觸摸胸部有否硬塊，或乳頭有分泌物流出，若有上述情況應向醫生求醫，而本港大部分乳癌患者都在初期便發現病情。

施偉健續指，現時沒有確實的數據顯示病人患上乳癌的成因，但經期提早、未有生育及餵哺母乳、於更年期後服用荷爾蒙的補充劑或有家族病史均有機會患上乳癌。至於坊間有指豆類製品，如豆腐或豆漿等含有植物的刺激素，或會增加患上乳癌風險，施指現時並未有數據顯示有該情況發生，認為有關傳言不能盡信，反認為豆類製品含有豐富營養，適量食用屬安全及健康的行為。

至於乳癌治療，涉及多項因素包括乳癌的期數及種類，施偉健表示，早期乳癌根治機會較高，也可手術形式割除腫瘤，但晚期患者需使用藥物控制。他續指，乳癌可分為不同種類，包括荷爾蒙受體測試呈陽性乳癌、HER2陽性乳癌及三陰性乳癌等，荷爾蒙受體測試呈陽性的乳癌需運用荷爾蒙治療；HER2陽性的乳癌則使用針對性的標靶藥治療，而三陰性的乳癌除了化療外，免疫治療也可幫助病情。

不過，病人在完成整個化療後會出現副作用，包括脫髮及噁心嘔吐，患者在化療期間的抵抗力會下降，增加其感染機會，嚴重者或會構成生命危險，或影響病人的神經系統及學習新技能的能力。施稱現時有不同的治療方式，以減輕副作用帶來的困擾。他續稱，手術後病人生活質素不會大受影響，但恢復期間不能提重物，也不宜過於勞動，以免加劇傷口的創傷及淋巴水腫的機會。

復康方面，施建議病人進行適量的伸展運動，避免軟組織過於繃緊，令肩膀的活動回復靈活。他續稱，肥胖與患上乳癌息息相關，呼籲市民控制體重及飲食習慣，並配合帶氧運動和規律的作息，保持健康生活。

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