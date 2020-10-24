逾50本地團今起3天出發　旅議會將向業界安排新冠檢測

政府昨日(23日)起容許本地團每團人數上限增至30人，以促進本地旅遊市道。旅遊業議會主席黃進達今早(24日)在電台節目表示，現時約有50多間旅行社、過百個本地團向旅議會登記，料陸續在今起一連3天假期出發。旅議會將為導遊、領隊等從業人員，安排一次新冠病毒檢測，詳情最快在下周公布，而自行安排導遊做檢測的旅行社，就要保留資料讓旅議會檢查。

黃透露，部分旅行社每日都有出團，會視乎受歡迎程度調整，決定是否日日開團，讓業界有多些營運空間，而旅行社方面則要簽署防疫承諾書，以示遵守防疫指引，並將旅行社資料上傳至網頁。他希望上述措施可提高旅客和工作人員的信心，以助旅業復興。

同場的旅遊界議員姚思榮則指，香港和新加坡就「旅遊氣泡」機制達成原則性協議意義重大，認為該機制可在疫情受控下恢復出入境旅遊。惟因檢測費高昂令業界組團誘因降低，他預期初期多為商務或探親團，重申業界最期望的仍是與內地通關，促請政府現時疫情緩和下，盡快與內地商討落實有關安排。

姚又指，出入境旅遊業務完全停止下，旅遊業界推出本地遊，由以往較單一的行山等，變成包含郊野公園、參觀文物古蹟的綜合性綠色旅遊，研究香港有甚麼地方可吸引市民。