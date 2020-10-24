3天連假離島遊熱爆　有市民自組12人到東坪洲露營

今日(24日)是港府放寬本地遊後的首個周末，持牌旅行社在嚴格執行防疫措施下，可舉辦不多於30人的本地遊旅行團。適逢周一(26日)為重陽節翌日的假期，享一連三日連假，不少市民趁機三五成群約定到郊區「唞抖氣」，開往吉澳、荔枝窩及東坪洲的馬料水碼頭今早人頭湧湧，部分群組更達10人以上，惟獲放寬人數限制的本地團卻不見蹤影。有市民認為本地團價格貴且行程固定，並不吸引，「自己組團仲開心啦」，又認為政府及早通關批准外遊更實際。

不少市民帶備露營用具準備過個悠閒假期，自組12人家庭團的譚太表示，趁假期到東坪洲露營，指傾向自己組團，不會選擇價錢貴，路線又有限制的本地團，認為與家人、朋友出行更開心、更自由。此外，一行4人預備到東坪洲踏青的許小姐則表示，平日有行山習慣，一早已與朋友約定郊遊，無留意到本地遊放寬的消息，若價錢合理也會考慮參加，

20多歲的黃先生趁假期到荔枝窩三人行，他坦言不會考慮參加本地團，認為即使價錢平，行程對後生仔女也不吸引。與男友到東坪洲一日遊的鄧小姐，指自己喜歡到郊外踏青，認為若本地團包交通用膳，價錢合理的話仍可以考慮。她又形容自己為「謹慎派」，即使開通「旅遊氣泡」也會傾向留港不出外，以策安全。

不過，今早馬料水碼頭發生小插曲，原本8點半及9點開船往塔門及東坪洲的船，因3號風球未除下而延遲至近10點才開船，現場等候人士一度鼓譟。乘客陳先生指，他們一行4人今早8點已到碼頭，準備去塔門露營，「行程延誤咗少少，但預咗要入去無辦法」，最後等了2小時才獲上船。