婚禮人數放寬至50人　新郎呻編排麻煩　須安排觀禮直播

新冠肺炎疫情反覆，政府宣布本周五(23日)起，無供應飲食下，可由20人婚禮人數限制放寬至50人。東網記者今早(24日)到中環紅棉路婚姻登記處，現場所見前來註冊的新人大多只帶同家屬到場，觀禮人數嚴控在10人內，新人賓客均嚴守禁聚令、人數限制，僅在拍照時方除下口罩，非常嚴謹，亦有部分外籍新人較熱情，與賓客「攬頭攬頸」。

新郎劉生表示，自己一早預算10月結婚，不擔心疫情發展。他又指，原本受防疫措施影響，只打算邀請20人入內觀禮，但放寬後決定邀請50位親友，同時會直播整個過程予其他未能進內的朋友。

他又指自己邀請眾多教會朋友，為免觸犯禁聚令，會分批與親朋好友合照，相信稍後會邀請約70人參加宴會慶祝，並安排4人一枱，惟他認為在防疫措施下編排賓客較麻煩。

另一新郎陳生同樣稱不擔心疫情發展，指自己本身較低調，只安排少數親朋好友到場，故不受禁聚措施影響。他又指稍後會到外地邀約朋友慶祝，而今晚則邀請約30人歡度。