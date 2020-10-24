訛稱網購平台過錯數騙財1.7萬元　無業漢續押待進一步調查

28歲無業漢涉嫌假扮網購平台「Big Big Shop」的送貨員，於約一個月間向該網購平台的多名客戶聲稱「過錯數」到其「轉數快」戶口內，並提供虛假的過數截圖作證明，要對方把款項轉回給他。當中有事主信以為真並向其過數，該男子最終被警方拘捕。

涉案無業漢今(24日)被押解往觀塘法院，並被控6項以欺騙手段取得財產罪，涉款約1.7萬港元。被告暫時毋須答辯，裁判官按控方要求把案件押後至12月18日再訊，以等候警方進一步調查、向銀行查詢事主與被告的過數紀錄及調查有否其他事主，期間被告需還押。

無業的28歲被告楊泗華，被控6項以欺騙手段取得財產罪，當中涉及6名女事主。控罪指，被告於今年9月8日至10月11日，在香港先後向6名女事主訛稱是「Big Big Shop」的送貨員，並稱錯誤把款項存入6人的「轉數快」戶口，要她們把款項轉帳到他的「轉數快」或「支付寶」戶口內，涉款共17,366港元。辯方於庭上曾替被告申請保釋，但被裁判官拒絕。

據控方案情指，該6名事主確為該網購平台之客戶，被告取得6人的資料後，假扮該公司的送貨員通知6人公司過錯數到她們的「轉數快」戶口，並提供虛假的轉數截圖作證明，要她們把款項轉回其指定戶口。當中有事主受騙並向被告過數，警方經調查後最終拘捕被告。據控方透露，被告干犯首4項控罪後曾獲得保釋，在保釋期間再干犯餘下兩項控罪。