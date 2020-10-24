鄭文傑劉康去信蓬佩奧　促美國制裁負責12人蛇案的中國官員

12港人涉潛逃台灣被內地海警拘捕後正在深圳扣押，深圳市鹽田區人民檢察院上周通報批准逮捕12人，包括2人涉嫌組織他人偷越邊境罪。流亡海外的英國駐港總領事館前職員鄭文傑及「學生動源」前成員劉康昨日(23日)聯名去信美國國務卿蓬佩奧，希望美國因應事件制裁更多中國官員，包括深圳公安局局長劉國周、鹽田看守所所長丁團員等。

二人早前亦曾去信南韓外交部長，希望南韓暫停對香港及中國的引渡協議。今(24日)Facebook專頁「每日關心劉康被通緝狀況」公開了信中的內容、並獲劉康轉發，信中提到他們「作為民主社運人士、感謝美國政府對港人的多方支持，包括對中港官員進行制裁」，又指該12名被內地拘捕的港人「正受侵害人權的對待」，希望美國可以制裁更多中國官員。

信中提及的人包括深圳公安局局長劉國周、鹽田看守所所長丁團員、鹽田看守所副所長黃小明及鹽田看守所副所長謝德。《港區國安法》正式成立後，多名曾提倡香港獨立或民主自決的政治人物逃至海外，其後警方正式通緝6名身在海外的港人、涉違反港區國安法，包括前鄭文傑及劉康。