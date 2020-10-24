袁國勇料1.4萬港人受感染　酒吧若規定酒客罩不離口可放寬營業

新冠肺炎隱形傳播鏈未斷，香港大學微生物學家袁國勇日前撰文指，本港可能有少於0.2%、即約1.4萬人擁有抗體，即社區內有很多無病徵或病徵輕微者未被發現。他今日(24日)在電視節目中表示，私家醫生過去兩月每日平均只提交約200個病人樣本作檢測，數目僅為出現病徵而求診人數的十分一，認為檢測比例太低，建議所有有病徵的人都接受測試，以阻止第四波疫情。

袁國勇於香港內科醫學院期刊撰文，指本港可能有很多無病徵或病徵輕微者在社區內未被發現。根據不同地方的血清研究，推斷相關地區居民擁新冠肺炎抗體的情況，意大利倫巴第地區有57%，紐約有20%，倫敦有17%，瑞典斯德哥爾摩有7.3%，內地湖北及武漢有2%至6%人有抗體，香港可能有少於0.2%人，即代表相關人士已受感染。他呼籲，市民保持良好防疫習慣，用手機拍攝乘坐的公共交通工具車牌號碼，記錄自己曾光顧的食肆和商店，以便追蹤確診者。

本港大部分患者都是向私家醫生求診時被發現，袁引述衞生署私家醫生監測系統指，本港每日有約2000至3000名病人因上呼吸道感染徵狀而求診，上月及本月，私家診所每日呈交作檢測的樣本只有約200個，比例太低，若所有有病徵的人都接受測試，可阻止第四波疫情來臨。

現時，酒吧放寬營的時間只到午夜12時，酒吧業界早前曾召開記者會，冀政府放寬酒吧營業時間至午夜後的黃金時段。袁透露，日前曾到蘭桂坊視察，當時發現大部分酒吧食客除下口罩，且近距離聊天，而酒吧背景音樂較大，酒客談話時往往加大聲浪，或導致更多飛沫，直言情況不理想，建議規定酒吧食客不可脫口罩，及要以飲管飲酒。他已與業界商討相關建議，業界反應正面，如可做到上述條件，料酒吧的營業時間可放寬至通宵。