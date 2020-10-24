國泰裁員：勞工處接獲逾百查詢　羅致光稱難規管新合約

國泰航空大裁員，外界預料會引發連鎖效應，掀起裁員潮。勞工及福利局局長羅致光今(24日)在電台節目表示，勞工處接獲多宗有關勞工權益的查詢，形容國泰裁員是一個商業決定，政府會盡量協助被裁員工，但坦言法例上難以規管留職員工需簽署不平等合約的問題，政府只能確保資方根據相關安排作出補償，照顧到僱員的合理權益。

羅指，勞工處至今接獲百多宗查詢，主要有關勞工權益，求職問題則佔少數。他形容國泰裁員是一個商業決定，政府的角色是協助被裁員工，盡量提供就業配對及再培訓。他預料，國泰大裁員會對失業率升幅構成壓力，但難以估計具體會上升多少。

就留職的國泰員工需簽署新合約，薪酬和福利都大大減少，被外界形容是不平等合約，羅稱如果僱主要取消原有合約、更新為新合約，政府理論上無法規管，政府可以做的是確保資方根據相關安排做出補償，照顧到僱員的合理權益。他繼指，勞資雙方的聘用權力向來不對等，只能夠盡量爭取平衡，呼籲雙方要有商量，政府也有和雙方保持密切聯絡。

被問到政府是否一早知道國泰的裁員計劃，他指集團董事局有兩名政府委派的觀察員，國泰大裁員之前，政府有關部門、包括財政司司長辦公室和運輸及房屋局大致知悉裁員計劃，他自己是間接被知會。