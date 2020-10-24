重陽祭先人怕「犯聚」　孝子賢孫分批上山　促政府彈性放寬

重陽節一向是孝子賢孫上山向先人致祭，以示慎終追遠的日子。華人永遠墳場管理委員會早前指，轄下4個墳場將因應節日實施一系列特別服務及交通措施，包括封路及延長開放時間。未到明日(25日)重陽節正日，已有不少市民搶先上山致祭，東網記者今日(24日)到位於香港仔的華人永遠墳場，發現負責管理的華永會有張貼呼籲佩戴口罩及避免群組聚集的標語，惟人流相對稀疏，最多僅有約50人掃墓，不少家庭均分開前往墓地，至先人靈前方可聚首。

與家人前來掃墓的曾女士指，以往家族共9人會相約前來掃墓，受禁聚令影響今年只能分兩批進行，並在拜祭後方可相約食飯，但仍要分開4人一枱十分麻煩。她續稱，今年人流明顯減少，認為管理方整體安排不俗。至於祭品價格方面，她透露用了約300港元購買祭品，表示價錢較上年有輕微上升，又稱一向都選擇傳統祭品，沒留意新款祭品。

另一市民蔡先生則指，過往一直一家三口前來掃墓，故沒有受禁聚令影響，又稱與以往相約用了300港元購買祭品，更謂一年兩次拜祭，就算經濟不景氣都不會節省祭品。另一名市民蘇先生則建議，若政府可於拜祭日彈性處理，略為放寬禁聚令至6人較理想，認為此舉可方便市民拜祭。