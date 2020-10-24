新加坡旅遊氣泡實際幫助有限　業界促恢復與內地通關

新冠肺炎疫情令本港旅遊業停擺8個多月，港府昨日(23日)起容許本地團每團人數上限增至30人，但健康碼至今仍落實無期。旅遊界立法會議員姚思榮今(24日)在電台節目表示，落實旅遊氣泡的意義重大，但實際幫助有限，業界最期望與內地恢復通關，並盡快於11月有限制名額的情況下通關，再視乎情況進一步放寬。

姚形容，現時與新加坡達成旅遊氣泡意義重大，代表疫情受控可恢復出入境旅遊，亦可推動與其他國家討論通關的可行性，不過檢測費高昂，料誘因相當低，相信早期以商務旅客及探親為主。他續指，業界最期望與內地通關，促請政府盡快與內地商討，以實際幫助旅遊業。

姚思榮認為，疫情已經常態化，政府應該研究健康碼及通關檢疫安排，包括設手機應用程式、追蹤旅客行蹤等，並期望於11月以配額形式通關，其後再視乎情況，研究進一步擴大通關。

旅行社東主協會會長葉慶寧認為，香港是彈丸之地，難像內地一樣設跨省遊，香港本地旅遊市場細，而且利潤少，單靠本地遊對本港旅遊業恢復有限，業界最希望當局能盡快恢復通關，以挽救旅遊業及本港經濟。