醫管局13間普通科門診　於重陽節翌日如常服務

明日(25日)為重陽節，醫管局發言人今日(24日)表示，轄下其中13間普通科門診診所將於重陽節翌日假期(26日)提供服務。求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人表示，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人，公立醫院亦已啟動「緊急應變級別」，並加強感染控制措施，任何人士進入公立醫院及診所範圍必須佩戴口罩。至於非緊急的病患者應盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。

此外，發言人提醒市民，即使到戶外比較空曠的地方稍作舒展，亦需要注意個人及環境衞生。而長者應盡量留在家中，避免外出，以預防受感染。

●13間普通科門診診所(診症時間：上午9時至下午1時及下午2時至5時)

●港島區

●筲箕灣賽馬會普通科門診診所

●貝夫人普通科門診診所

●香港仔賽馬會普通科門診診所

●九龍區

●觀塘社區健康中心

●聖母醫院家庭醫學診所

●柏立基普通科門診診所

●油麻地賽馬會普通科門診診所

●新界區

●戴麟趾夫人普通科門診診所

●瀝源普通科門診診所

●石湖墟賽馬會普通科門診診所

●大埔賽馬會普通科門診診所

●屯門診所

●元朗賽馬會健康院