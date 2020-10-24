醫管局13間普通科門診 於重陽節翌日如常服務
2020年10月24日 14:18
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醫管局指，求診人士可透過「HA Go」手機程式預約診症時間。
明日(25日)為重陽節，醫管局發言人今日(24日)表示，轄下其中13間普通科門診診所將於重陽節翌日假期(26日)提供服務。求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。
發言人表示，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人，公立醫院亦已啟動「緊急應變級別」，並加強感染控制措施，任何人士進入公立醫院及診所範圍必須佩戴口罩。至於非緊急的病患者應盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。
此外，發言人提醒市民，即使到戶外比較空曠的地方稍作舒展，亦需要注意個人及環境衞生。而長者應盡量留在家中，避免外出，以預防受感染。
●13間普通科門診診所(診症時間：上午9時至下午1時及下午2時至5時)
●港島區
●筲箕灣賽馬會普通科門診診所
●貝夫人普通科門診診所
●香港仔賽馬會普通科門診診所
●九龍區
●觀塘社區健康中心
●聖母醫院家庭醫學診所
●柏立基普通科門診診所
●油麻地賽馬會普通科門診診所
●新界區
●戴麟趾夫人普通科門診診所
●瀝源普通科門診診所
●石湖墟賽馬會普通科門診診所
●大埔賽馬會普通科門診診所
●屯門診所
●元朗賽馬會健康院