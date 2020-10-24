通識書自願送審計劃　諮詢團隊過半為教育局自己人

教育局早前為高中通識科教科書提供專業諮詢服務，即「自願送審計劃」，由該局委任「專業諮詢服務團隊」負責審批，但組成方法一直不為人知。教育局今(24日)回覆查詢指，該專業團隊共有22人，其中12人是現職局內的專科督學，佔團隊人數逾半。

教育局回覆東網查詢指，該22名成員均為教育專業人士，專業背景及教育經驗均與高中通識教育科課程相關，熟悉學校的教學情況，並充分理解高中通識教育科課程的宗旨和目標，12人是教育局內的專科督學，2人是現職大學學者。局方指，由於與團隊成員早有保密共識，成員名單不會披露。

去年10月至今年8月期間，局方透過不同方式與團隊成員溝通，包括電話、電郵、面見等， 以諮詢成員對「教科書」內容的意見。教育局強調，教科書出版商是自願參與諮詢服務，所有更新和修訂內容由出版商自行負責。

東網早前報道，修訂後的通識教科書部分內容引起外界爭議，包括刪走「三權分立」定義、把「本土意識」與「民主派」字眼，分別改為「本地意識」及「非建制派」、多幅諷刺政府的漫畫遭修改及前特首梁振英收受澳洲企業UGL公司5000萬港元事件亦被刪去。