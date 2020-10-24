協恩辦網上中一入學簡介會　校長冀學生找到生命的意義

傳統直資名女校協恩中學今（24日）舉行網上中一入學簡介會，播放長達90分鐘的影片，該校中一有180個學額，首輪面試暫定下月28日舉行，或因疫情改以網上進行，而所有申請人均獲首輪面試機會。校長梁少儀指，校方對「成功」的看法是學生找到學習、工作、生命的意義，又指與人建立有意義關係可謂成功，包括珍惜家人、尊重長輩同儕、扶持弱小，以及明白個人在「家、國、社會」的重要性。

首輪面試會以個人形式進行，教師將透過不同問題了解學生表達、理解、解難、運算、創意等能力。評分準則方面，「面試表現」、「學業成績」各佔30%；「課外活動表現」、「操行與態度」各佔20%。助理校長周希怡呼籲申請人以平常心看待面試，以免因緊張失去水準。

周希怡指，次輪面試會在12月中至3月中進行，學生在家長陪同下，與校長、助理校長及或資深老師面談，以了解個性、興趣、品格、日常生活、個人期望等。她指，面談話題千變萬化，同學亦可以主動向他們發問自己有興趣知道的事情。取錄結果將於下年3月底公布，而候補生名單於5月1日或之前寄出。

該校今年初中學費為35,955港元，高中則為34,980港元，學費收入30%撥作獎助學金。周指，學校設學費減免計劃，期望家長和學生不會因學費而放棄學位，若家長被大幅減薪或重病，成功申情後可獲減免學費，亦會提供5000港元津貼購買校服或參與興趣班等，有關申請會保密處理，班主任或一般教師不會得悉。