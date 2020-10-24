重陽拜山市民慳得就慳　紙紮店東呻生意大減七成

明日(25日)是重陽節，不少孝子賢孫紛趁周末準備祭品，部分人更提前拜祭先人。有紙紮店負責人表示，今年生意淡靜，市民比以往「縮皮」，估計生意減少兩至三成，亦有店舖直呼生意大減七成。一般顧客亦出手謹慎，平均只用數百元購買祭品，亦有店主指今年加入多款食品祭品如榴槤及點心等，受到不少顧客捧場，昔日緊貼潮流推出的最新iPhone及PS遊戲機紙紮祭品，今年全部失蹤。

寶泰行負責人關先生指，重陽節生意一向比較淡靜，起碼比清明節少兩成，今年受到疫情影響，直言市民出手「孤寒咗」，「買幾疊元寶、金銀珠寶就算」，往年孝子賢孫人均消費約數百元，會搶購食品及手機等祭品。另外，由於今年未能到內地廠房視察，僅能透過通訊軟件與廠家對話，所以今年無特別買入新祭品。

另一祭品店悅城行的負責人李女士則指，今年生意受經濟影響大幅下跌7成，又指「以前客人買100蚊，宜家買20蚊 」，生意慘淡。該店老主顧袁太則稱受疫情影響，部分佛堂及寺廟未有開放，「想拜都沒得拜」，而且經濟不景氣，以往「見到靚祭品，諗都唔諗就買」，但今年則會講價，認為大部分市民都「慳得就慳」。

西環祭品店俊城行負責人杜先生則稱，以往內地客及部分港人會買祭品往內地拜祭，但受疫情影響，市民都去選擇留港，故損失約3成生意。他稱人均消費則與去年相若，約200港元，並直言「客人不會吝嗇畀先人嘅祭品」。他又指，今年引入較多食品類祭品，如點心及榴槤等，吸引不少客人購買。他同時建議政府應逐步放寬防疫措施，如放寬至6人，容許孝子賢孫聚首拜祭，以彰顯傳統孝道精神。