港大女生做義工貢獻社群　獲頒傑出學生服務獎

由香港傑出專上學生服務協會主辦的「傑出學生服務獎頒獎禮」，今年來到29屆，本屆服務獎向19名熱心社會義工服務的大專學生頒發獎項。今日(24日)的主禮嘉賓包括剛當選十大傑出青年的吳家榮及紅十字國際委員會市場區域主管葉維昌，他們寄語學生在遇到困難和挫折時不要放棄，在活動過程中「尋找自我」。

今年有19名參選人獲獎，而評選準則基於學生的領導才能和組織能力，及是否積極參與社會服務，同時亦需要在大專院校中就讀。得獎學生之一、就讀香港大學2年級的劉晴晴表示，自己當初並非自願參與義工活動，但幫助別人能帶給她喜悅，希望未來能夠「以生命影響生命」，幫助更多弱勢社群。

另一名從中文大學畢業的得獎學生何瑋珊稱，自己一直在關注和參與社會創新議題，如時間銀行等，希望得獎後能繼續幫助更多年輕人創業。

吳家榮以自身經歷作例子，勉勵得獎學生要保持一顆「幫助人的初心」，向身邊的人傳遞正能量，尤其在新冠肺炎疫情下，遇上挫折不要輕易放棄。葉維昌亦希望學生能多加關注全球社會議題，從活動中「尋找自我」。