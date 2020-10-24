政Whats噏：遭律政司追8.4萬元訟費　黃之鋒扮窮話要籌錢

2014年違法佔領行動(佔中案)中，時任學民思潮召集人黃之鋒因非法集結及違反法庭禁制令，分別被判監2個月及6個月。佢今晚(24日)喺Facebook透露，收到律政司來信指法援未能支付其所有聆訊的法律費用，所以向佢追討8.4萬港元。

黃之鋒形容自己係冇組織聯繫嘅政治人物，要籌集8萬多港元並唔係容易嘅事喎，莫非佢想扮窮？不過，佢之前擔任秘書長嘅香港眾志解散時，外界都質疑眾志戶口餘下資金去咗邊，亦似乎冇人詳細交代過盤數，黃之鋒只向網媒表示餘下款項會用得其所，點解依家又唔用嚟還訟費呢？

2014年11月26日，黃之鋒早上聯同時任學聯副秘書長岑敖暉抵達旺角佔領區，兩人同被警方以違反禁制令拘捕，其後被控刑事藐視法庭。黃事後承認控罪，前年1月被判即時入獄3個月，其後提出上訴，到去年獲減刑至2個月監禁。

查實黃之鋒過去一直官司纏身，唔單止涉及上述兩宗佔中案件，佢喺去年6月亦參與反修例事件，因包圍灣仔警察總部而被起訴。而喺2015年，年僅19歲嘅佢入稟高院申請司法覆核，要求法庭將參選立法會年齡限制降至18歲，但最終敗訴。