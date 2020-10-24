國泰裁員：資方企硬工會碰壁　國泰員工下周一開緊急大會

國泰航空大裁員5300名本地員工，包括近2000名空中服務員，幸存的機組人員必須於11月4日前簽訂條款苛刻的新合約，否則終止聘用。國泰空中服務員工會昨日(23日)與資方談判近5小時未能達成共識。據了解，資方態度企硬，工會提出的多項要求均碰壁，工會將於下周一(26日)召開緊急會員大會，再度收集意見，商討對策。

國泰空中服務員工會昨與管理層開會，提出希望將新合約條款由永久轉為短期、延後簽約死線期限、為不願簽新約的員工提供自願離職計劃，以及向所有員工提供短期金錢援助等。惟國泰其後向各員工發電郵稱，各職級已有足夠機組人員簽署新合約，足夠維持2021年的航班運作；若於11月4日前未能簽署新合約，則會當作終止聘用。

工會決定下周一召開緊急會員大會，據悉，屆時會收集會員對進一步行動的意見，又有指公司要求同事簽署新合約，嚴重影響員工收入及福利，故此呼籲會員出席會議，除交代與管理層會面內容，亦會詳細解釋新合約條款。