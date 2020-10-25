國泰裁員：國泰無情　港龍工會有義　懷孕主席對港龍停運憤怒

一班港龍工會理事手持港龍職員證，最不捨是同事之間的人情味。(黃偉邦攝)

國泰停運港龍無情，工會「龍仔龍女」有義！國泰航空日前宣布停運旗下國泰港龍航空，國泰城及港龍大廈再見不到港龍旗，2000多名員工亦失去飯碗。港龍航空公司空勤人員協會主席Jo懷孕9個月，聽到突如其來消息，傷心難過，「都有啲嬲」。她認為公司的決定不是唯一出路，工會半年來向公司提出很多建議，九成會員願意犧牲應得福利和薪酬，甚至停薪留職1、2年陪公司渡過難關，但結局竟是這樣。

Jo在港龍服務15年，經歷去年反修例、新冠肺炎重創航空業，與6名理事今年4月接棒，「上這支莊真的很需要勇氣」。當初滿懷理想，想將工會打造成小社區，為會員謀福利和舉辦興趣班等，隨着港龍停運、工會面臨解散，計劃都要放下。面對前路，她會專心生仔，亦因本港政治及經濟環境，或考慮移民。

一班年輕理事坦言「失業不是最差」，最難過是被公司「狠飛失戀」，無機會跟同事好好道別。副主席梁佩韻直斥公司事前不透露半句，突然宣布停運，做法如同背叛員工。10月21日停運，港龍員工被拒進入國泰城，無法在港龍紅色機翼下合照，同事只能靠短訊互相道別，在社交平台寫感受，悲痛莫名。她說：「港龍人的精神就是會互相支撐、走下去。」

理事賴瑋安指同事願停薪留職，但難以理解「公司選擇最差的出路。」最年輕理事Yammie入職3年，一邊抹眼淚，一邊說最不捨得同事間人情味，幾日來情緒難以消化，「大家都以末代港龍人為榮，2000幾個同事一齊失戀、一齊經歷、見證這段歷史都很難得。」公司不復在，團結、積極的「港龍精神」早已「入血」。她們說：「公司不願意做、不在乎的，就由我們工會去做。」直至事件落幕後解散。