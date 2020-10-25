國泰裁員：本地機師年資淺難覓出路　幸運留職卻對新約糾結

國泰航空大裁員，幸存員工一律需重新簽訂合約，機艙服務員、機師都面對大幅削薪或離職的抉擇。有4年年資的國泰本地機師表示，由於只持有香港牌照，加上年資淺難以離開香港再續「飛行夢」，最終可能都要「低頭」簽署新合約，底薪將減4成，多達2.2萬港元。對於本港其他出路，如正籌組的大灣區航空，他明言對航空業界「絕對好」，令國泰難以壟斷市場，「今次裁員，國泰明顯知道你無得走」，令員工失去與資方的議價能力。

20多歲二副機師蘇先生表示，加入國泰首天，公司已表明「不是開善堂」，所以面對疫情導致經濟不景，都預計公司會裁員。他曾擔心年資淺會被裁，現有100名同儕失去工作，他幸運地可以留職，但對於續新約感到非常糾結。他直言，今次裁員明顯無任何討論空間，公司姿態是：一是減薪，一是當作自願離職，不會有額外賠償。新約下「C Scale」四年年資二副機師的底薪，由原有5.7萬港元大幅減至3.5萬港元，減幅近4成，即使申領超時工作的飛行時數有所調低，但因飛行時數相若，收入將比現時少近1萬元。

機師本周三(28日)前續新約，聘用期及外籍機師的房屋及子女教育津貼有2年，下周三(11月4日)前續約則減至1年。他表示，外籍副機師每月有6至7萬港元房津，機長有10至14萬港元，雖屬實報實銷，但在6.5萬港元封頂，「不少外籍機師都打算不續新約，以舊約條款退休」。他本人續簽新約的意願較大，但機師工會建議機師暫不要簽署，他會等工會律師團隊建議後再作決定。

他認為大灣區航空進軍香港市場，能為航空業界帶來競爭，打破國泰的壟斷地位，亦令航空機組人員有得揀。他聽聞有不少被裁的港龍機師都有意加入大灣區航空，因表明會優先聘用港人，惟自己職級所限，打算於國泰「浸多幾年」再作決定，笑說到時看看新公司的招聘條件。