長者不堪「四等人生」　近7月自殺求助急升一半

持續9個多月的疫情令港人心理健康響起警號，足不出戶的長者更是高危者。70歲的蔣婆婆表示，家人要她減少外出，避免染疫，以往參加的社交活動要取消，生活恍如「等食、等瞓、等屙、等死」，「四等人生」令她壓力倍增，曾與家人發生爭執、更一度萌生自殺念頭，幸獲團體支援才避免了悲劇。長者安居協會呼籲市民及照顧者留意長者情況，攜手共渡難關。

長者安居協會分析了今年2月至9月的求助個案，發現長者被虐及出現自殺傾向等個案較去年大幅上升，當中懷疑被虐及家庭暴力個案較前上升超過一倍、長者有自殺念頭或風險上升50%、需要社區支援的個案上升超2倍，懷疑被虐個案自8月後上升得最急。

該會營運總監馮志恆表示，疫情下長者減少外出，出現社交孤立情況，情緒亦受困擾，加上不少市民在家工作，彼此間的摩擦及爭執亦增加。但疫情又令不少社會服務及社區服務暫停，加劇壓力爆煲。協會建議對市民及照顧者多留意患有認知障礙症的長者，盡量協助他們維持一貫的生活規律，避免太多轉變，即使在家中亦讓他們做一些活動，如伸展運動、認知訓練、網上記憶活動等，以維持他們的認知能力及預防身體衰退。