東方日報A1：政府3宗罪　本地遊搞衰

港府放寬本地遊後昨日迎來首個周末，恰逢不少市民可享三日重陽節連續假期，坊間本以為本地遊可大收旺場，豈料多個熱門景點人流疏落，全港一千七百多間旅行社中，更只有不足百分之五登記舉辦本地團。有業界人士坦言，本地遊計劃推出過急，部門安排涉行政失當、措施急就章製造混亂，規例又冗贅繁瑣不到位，力數困擾業界三宗罪，更恐誤踩地雷！最被詬病的是，當局前日（23日）起已批准出團，但要求旅行社導遊須接受病毒檢測、並擁無染疫結果的配套安排卻「遲大到」，旅遊業議會昨公布最少要一周後，即下周六（31日）才能提供，令業者缺乏支援。

疫情下各地封關，本港旅遊業已停擺超過八個月，陷入「冰河時期」，日前本地遊獲放寬，政府措施忽然出台，卻要求辦團的持牌旅行社要符合廿二項要求（見表），包括每團人數上限三十人，須先向旅議會登記，並簽署防疫承諾約章，購買健康保險等。領隊及導遊也要持有合理時間內的檢測結果為無染疫的報告等。條文不少，但業界運作兩天已發現不少問題。

昨日是放寬本地遊後的首個周末，適逢一連三日的重陽假期開始，原本預期本地團逼爆郊區、旗海飄揚，但本報記者走訪多個旅遊熱點，包括西貢、吉澳及東坪洲等，只見三五成群的以散客居多，本地團少得可憐，甚至根本沒影蹤。在西貢北潭涌旅遊巴停泊處，三十架旅遊巴停泊上址「曬太陽」；至於以往備受旅行團歡迎的西貢碼頭海旁一帶海鮮食肆，昨午亦冷冷清清。

旅行社東主協會會長、金怡假期董事長葉慶寧亦炮轟，政府推本地遊「搞到一鑊泡」，批評條例指引不清晰，讓旅行社無法適從，如規定領隊導遊檢測必須在出發前合理時間內進行，但卻沒有說明何謂合理時間；而認可的合資格檢測機構及健康保險公司亦未有詳細說明，令業界感到混亂，相信業界需時間消化及收客，未能趕在今個長周末出團，批評港府將簡單事情複雜化。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，由於約章中只提及領隊導遊需持病毒檢測的無染疫結果，但無列明有效時限，業界以為可用上月的檢測結果作資料，但出團前兩天，業界又被告知檢測需在「合理時間」，質疑有關規管倉卒不清，業界只好另外花費一千八百元到私家醫院為導遊等進行檢測，以便即日領取報告，趕及昨日出團。

袁又指，約章規定旅行社為團友購買的健康保險是一個全新保險，相信若旅行社以往沒有與辦相關保險的公司合作，在辦理上可能會較麻煩和耗時。

好玩假期負責人葉展材坦言，除大型旅行社外，一般小旅行社並不熱衷參與本地遊計劃。皆因政府規限太多，例如規定旅遊巴人數及四人一枱，相當於將成本推高三成，雖然說參與本地遊計劃會同獲補助，但資助太少，指引不清、申請手續亦繁複，旅行社變相要墊支辦團，補助收入與其投入之人力物力不相稱，倒不如保留資金更實際。

截至昨午五時半，共七十九間旅行社向旅議會登記辦團，當中不少旅行團至十一月及十二月才出發。旅議會將由下周六起將為導遊和領隊等從業人員，安排一次新冠病毒檢測，並會在領隊導遊提交樣本樽的翌日提交檢測結果，而自行安排導遊做檢測的旅行社，就要保留資料讓旅議會檢查。

旅議會主席黃進達表示，現時約有五十多間旅行社、過百個本地團向旅議會登記，料陸續在昨起一連三天假期出發，認為旅行社需時接收本地遊的報名，但由於參與本地遊計劃的旅行社會得到補貼，相信對業界仍有吸引力。

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