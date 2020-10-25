我有正能量：尋根究抵　尋親組織解開兩代心結

和父母敍天倫，對很多人來說是一件尋常不過的事，但對已屆50歲的陳瑞萍來說，卻是從小到大的心願。自懂事以來，瑞萍便因父母離異而未曾見過母親，這亦成為她童年時的遺憾。過去她曾自發尋親，惟最後因資料不足及家人反對而失敗告終。40年過去，已為人母的她比昔日更體會為人母親的心情，毅然再踏上尋親的旅途。瑞萍主動和尋親組織聯絡，只為有日能與母親喝餐茶、聊聊天，解開彼此的心結。協助瑞萍尋親的組織希望能陪伴尋親者，在茫茫人海中尋回親人團聚。

「嗰陣去搵都係靜靜雞去搵，屋企人係無一個知道我去搵媽媽。」陳瑞萍表示母親的存在是家中一個「不能說的秘密」，每次提起，父親都會勃然大怒，只能從親戚的口中，探聽媽媽的點滴。原來母親在她幼年時已搬離舊居，幾年後祖母將只有2歲的瑞萍抱到其母親前，要求她趁早決定是否和瑞萍斷絕關係。除了8歲時曾接過母親的一通電話外，瑞萍從此再沒有母親的消息，「佢喺個電話度係咁喊，話想見面。」

「你諗咗，咁又點啫？始終都無見過。」瑞萍坦言自己不敢想像母親的形象，一來是資料不足，二來心底也有點害怕。她憶述自己在小學時非常羨慕同學有一個完整的家庭及兄弟姐妹，在好奇心的驅使下，開始尋親之旅，但最終卻失望而回，「當時我係連相都無，得張宣誓紙，都知係比較渺茫。」

少年的尋親之旅無疾而終，卻沒有令她放棄和母親重逢的願望，「到我都做咗人媽媽之後，更加希望可以見佢一面。」瑞萍其後從親戚處取得唯一一張母親參加別人婚禮時的照片，遂於今年再次聯絡一間助人尋親的組織，希望有新轉機。

「我好希望可以有機會同佢飲吓茶，傾吓偈。」瑞萍指事隔多年，母親亦可能有自己的家庭、子女，自己亦是人母，能理解當年決定背後的艱辛。她表示自己對母親並無怨恨，現在最大的心願是和母親見面，解開雙方的心結。

「每星期都有新的個案。子女想搵番自己的親生父母；父母想搵番失散嘅子女。」尋親網「Look4mama」創辦人Winnie坦言，像瑞萍一樣、和父母失散的孤兒不在少數。她於2014年成立網站，義務為尋親者找尋失散親人。她慨嘆雖然有十數個成功例子，但手上仍有數以百計的個案。

「尋親者尋嘅，亦係自己嘅『根』。」Winnie坦言，對於很多求助者來說，在茫茫人海之中尋親並非因為怨恨，只是單純希望尋回失落的拼圖。她指不論是尋親者和被尋親者都是時代巨輪下的受害者，她鼓勵生母能鼓起勇氣，跨越輿論的壓力，認回自己的子女，解開兩代心結。Winnie指會憑藉自己的力量，在個案的尋根之旅中，陪伴左右，「能一齊完整佢哋生命的一個經歷，我都非常榮幸。」