網民熱話：沙田公屋怪婦瘋狂滋擾鄰居　獨居媽媽極困擾

受到鄰居不斷的滋擾，當中的困擾可想而知。近日有網民就分享其痛苦經歷，事關其獨居沙田顯徑邨的母親近年不斷被鄰居滋擾，由貼「大字報」到近期升級在其家門外傾倒污水，丟垃圾、拍打大門等，無奈稱事件中一直求助無門。

事主Chan Sami近日將事件分享至Facebook群組「沙田之友」，她指，公屋單位是早年買下，現時只有其母親一人居住、惟去年開始受到居於樓下的一名女鄰居滋擾，對方稱其母發出電波，更將事件貼「大字報」，向其母作出控訴。

直至近期對方行動再升級，由事主上載的閉路電視片段可見，女鄰居在事主母親家口外大肆破壞，包括傾倒污水、將大堆垃圾倒在門外，期間肆無忌憚更將整袋垃圾掟向大門，發出巨響。事主又指，他們雖曾向多個部門求助，但最後都不得見領，最後無奈稱：「媽咪自己一個人住，真係好無助，今日我一邊睇片一邊手震，究竟可以點算？」

網民對事主遭遇都大表同情，紛紛獻計，着她聯絡房署、區議員等，不過事主指很多方法已嘗試過，可惜作用不大。亦有人分享類似經驗，「我阿媽都係買咗(單位)，樓上成日丟垃圾落嚟，成個平台都係垃圾，我都好無助」。

網民有話說

Olive Oyl：未解決到之前，可唔可以媽媽出門前開住個電視，大聲啲，等佢以為屋企有人，冇咁放肆？

Carol Wongg：以其人之道

Katrina Msl：感同身受，管理處淨係識叫你報警解決

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