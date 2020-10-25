9萬退休長者長居廣東省　羅致光稱會探討提供長期照顧服務

香港安老服務在未來數十年間，除面對設施、人手，以及財務挑戰外，港人在內地安老問題亦是一大挑戰。勞工及福利局局長羅致光今早(25日)在網誌中指出，政府除考慮現時居於粵港澳大灣區的港人，如何在日後有長遠照顧需要時在內地生活外，亦應考慮如何建立條件，讓會考慮「回粵」養老的香港永久居民獲得選擇。

羅指出，港人一向有回鄉養老的趨勢，80至90年代長者回鄉養老是常事，並舉東莞樟木頭為例，指當地一度被稱為「小香港」，據報曾有15萬港人居住，亦設有不少港人興辦的安老院，惟後期因經濟及健康問題，港人逐漸選擇回流香港。

但粵港澳大灣區發展後，交通愈來愈方便快捷，1小時內已可到達灣區不同地方。根據入境處出入境的資料，估計於2019年年中，約有53.8萬名港人經常在廣東省生活，當中約8.9萬人為65歲或以上的長者。羅又引述國務院港澳事務辦公室的資料，指截至今年5月，已有超過23萬香港居民申請了居住證，其中，有83.8%港人是居於廣東省。

羅認為，未來有多少港人退休後會選擇到其他灣區城巿生活雖是未知之數，但現時已有不少港人經常在灣區生活，令他們可以選擇「在粵」退休生活、或年紀漸長後需長期照顧服務時毋須回港，是政府需要探討的工作。

他透露，現時有近9萬名65歲或以上、經常居於大灣區的香港永久居民，政府需要探討他們日後有長遠照顧需要時，如何留在已適應的社區接受服務。他又預計在未來數年，大灣區內城巿就社區及家居長遠照顧服務將會有顯著增長，政府需要緊貼及了解發展。