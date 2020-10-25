錯誤「放生」印度領事豁免檢疫　議員轟衞生署防疫變播毒

早前衞生署錯將一名印度抵港領事人員列為豁免檢疫人士。議員批評，衞生署作為防疫部門，反變成播毒兇手，自製社區播毒危機，而且仍在「歎慢板」不改善豁免檢疫的安排。專家則建議衞生署統一整合豁免檢疫的申請安排，避免相關人士抵港後才依靠前線職員人手核對其是否可獲豁免檢疫，減少出錯風險。東網正向衞生防護中心了解查詢事件。

事件發生於本月15日，一名25歲印度領事男職員當日由印度抵港，在機場進行病毒檢測後直接返回薄扶林花園第六座的住所，翌日證實確診。衞生署在拖足四日後，才主動出稿交代，錯誤將對方列為豁免檢疫人士。按照規定，印度被香港列為高風險地區，一般入境者均須於酒店檢疫14日。

議員郭家麒批評，衞生署出錯後仍未立即修改豁免檢疫制度，實屬「歎慢板」，令人感到失望。他認為，目前若有由高危地區抵港的人士，全都應該接受強制檢疫，一旦關口的防疫把關做得不好，本港隨時成為播毒城市，威脅市民健康。

呼吸系統專科醫生梁子超早前表示，事件揭露了現行豁免檢疫制度的問題，由於可獲豁免檢疫人士種類太多，單靠前線憑記憶或即場判斷極容易出錯，認為衞生署應簡化流程，在豁免檢疫人士入境前先規定其提早申請，並設立系統自動核實其身份是否屬於可獲豁免檢疫，避免對方入境後才由前線人員即場判斷。