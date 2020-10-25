陳茂波料第3季GDP跌幅顯著改善　大規模強制檢測有利恢復經濟

疫情放緩下，市民回復有限度出行及消費，為餐飲、商店、運輸與服務業帶來喘息空間，惟整體經濟氣氛、人流及消費仍受遏抑，失業率更升至6.4%的16年來高位。財政司司長陳茂波今早(25日)發表網誌表示，疫情以來政府已投入規模逾3000億港元的支援措施，惟運用有限公共資源援助難以長期持續，亦不能從根本上解決經濟困境。

陳透露，香港經濟已連續4個季度陷入萎縮，目前仍未擺脫衰退格局，幸第3季生產總值的跌幅，相比於今年頭兩季均下跌約9%的情況會有顯著改善，原因與去年同期基數較低有關。而內地經濟回復動力及香港消費氣氛逐步改善下，若本地疫情持續受控，可望經濟收縮壓力會略為紓緩。

他提到，內地今年第3季經濟增長4.9%，單計9月份以美元計價出口升9.9%、入口升13.2%，料香港第3季外貿表現將有很大機會改善，而香港商品出口跌幅亦由5月份的7.4%，收窄到8月份的2.3%，預計即將公布的9月份出口數字會有可觀改善。

在內地經濟回復動力及本地的消費氣氛逐步改善下，陳預計，兩地人員和商貿暢通往來若能恢復，緊扣內地的「內循環」，即使因疫情等關係「外循環」暫時受阻，香港經濟仍可大幅回復生氣。他又重申關鍵是如何確保本地疫情能控制，令兩地安心，可以隨意相互通行。

陳又指，針對不同範圍、目標群體的大規模強制檢測，是必不可少的防疫工具。他強調，該措施不但有利疫情控制，更為恢復經濟活動、緩減打工仔及企業經濟壓力創造條件。