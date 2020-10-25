市建局自行研發感染風險提示程式　韋志成指大致正常運作

市建局調查員進行家訪時，向住戶出示「健康碼」上的資訊。(網上圖片)

市建局早前自行研發感染風險提示程式，協助團隊在進行凍結人口調查時，避免進入具病毒傳播風險的建築物。市建局行政總監韋志成今(25日)發表網誌提到，這項市建局版的「健康碼」大致正常運作，並有助調查人員提高意識，避免接近確診的疫廈。他強調，所有相關的行程數據及個人資料，將會在最快下月，即所有凍結人口調查工作完成後，便會銷毀。

韋志成表示，市建局版的「健康碼」程式於本月9日開始運作，共有約110名調查員安裝程式。初步統計結果顯示，程式系統在這期間的運作大致正常，共發送350次風險提示的訊息予調查員，提示他們當時所在的位置，附近有確診或疑似新冠病毒個案的大廈。

按照位置分布，當中約50個風險提示訊息涉及旺角西洋菜街一幢樓宇，經研發團隊進一步了解，知悉該處地舖有一間藥房，於本月初有3名售貨員確診，因而被納入衞生署的確診個案大廈名單。

韋指出，曾受到上述風險訊息的調查員向他透露，手機和電子手環顯示的提示訊息，有助他們提高意識並隨即調整步行路線，避免接近確診大廈。研發團隊汲取這次實試經驗後，將研究在新版本供職員在日常工作時選擇使用，最快11月推出，而且新版本程式會加入新功能，例如職員收到提示訊息後，可在系統內輸入行程備忘，以便妥善記錄和保存有關行程的詳細資料，有需要時可協助衞生防護中心追蹤病毒傳播情況。

另外，市建局在本月16日啟動旺角山東街／地士道街重建項目，並為項目進行凍結人口調查，首三天已完成了約250個住戶的調查訪問，進度良好。